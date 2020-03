Richard Wilkins: u australijskiego prezentera po raz trzeci wykryto wirusa

Richard Wilkins apeluje, by nie traktować braku symptomu choroby jak przepustki do przebywania wśród ludzi. On jest zakażony, a nie ma żadnych objawów!

Richard Wilkins (East News)