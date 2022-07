Ricky Martin będzie zeznawać ws. kazirodztwa. Od tego zależy jego przyszłość

Potem, na początku lipca "The Post" doniosło, iż Ricky Martin miał dopuścić się przemocy domowej, a domniemaną ofiarą jest właśnie siostrzeniec piosenkarza. Na tym się nie skończyło, bo Sanchez zarzucił Martinowi także kazirodztwo - twierdzi, że był molestowany. To 21-latek miał zakończyć ich relację, co nie zadowalało piosenkarza.