Ricky Martin idzie do sądu. Żąda astronomicznej kwoty od siostrzeńca

Gwiazdor zaznacza w pozwie, że siostrzeniec bombarduje go wiadomościami, w których straszy, że zniszczy mu karierę i reputację, jeśli nie dostanie pieniędzy. Co więcej, Sanchez miał wrzucić do sieci numer telefonu Martina i założyć na Instagramie profil jednemu z dzieci gwiazdora, co go rozwścieczyło. Ricky Martin twierdzi też, że w związku z oskarżeniami o kazirodztwo stracił lukratywne kontrakty, dlatego żąda od siostrzeńca milionów.