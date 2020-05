Robbie Williams nie pamięta swoich piosenek. Narkotyki zrobiły swoje

Na początku lat 90. Robbie Williams był najmłodszym członkiem boysbandu Take That, później z powodzeniem kontynuował karierę solową. Młody gwiazdor przypłacił wielką sławę depresją i uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W powrocie do trzeźwości pomagał mu Elton John i podobno przez ostatnie 20 lat Williams nie tyka żadnych używek, skupiając się na życiu rodzinnym i pracy. Ostatnio wyznał, że występy sceniczne stanowią dla niego nie lada wyzwanie, bo… nie pamięta słów swoich piosenek.

- Czegoś mi brakuje. Może to zespół Aspergera albo autyzm. Nie wiem dokładnie, co to jest, ale coś mi dolega. Bycie w mojej głowie to dość ciężka praca. Powiedziałbym, że zmagam się z interesującym przymusem, uzależnieniem, chorobą psychiczną – wyznał w 2018 r.