Robert Bodzianny tęskni za Martą Manowską? Udostępnił jej zdjęcie

Jednak fani nie mają co liczyć na wspólne fotki. Para publikowała zdjęcia z tych samych miejsc, na niektórych oznaczali się nawzajem, ale to wszystko. Po jakimś czasie Manowska wróciła do Polski sama. Powodem przerwania podróży były jej obowiązki na planie "The Voice Senior". Nie zapomniała jednak o Robercie. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym przesyła całusa i oznaczyła na nim osoby ze swojej niedawnej podróży. Wśród nich Roberta.