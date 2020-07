Robert De Niro obciął żonie alimenty. Narzeka na zarobki przez pandemię

Robert De Niro rozstał się z drugą żoną, Grace Hightower w 2018 r. Do rozwodu jednak jeszcze nie doszło, bowiem małżonkowie nie mogą się dogadać co do podziału majątku. A jest co dzielić, ponieważ 76-letni aktor zarabia nie tylko na kolejnych filmach, ale jest także właścicielem 41 restauracji i 18 hoteli w obu Amerykach, Europie, Azji, Afryce i Australii. Biznes De Niro mocno ucierpiał przez pandemię koronawirusa, co odczuła także jego żona i dzieci (8 i 21 lat).