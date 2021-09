Przyłapano go z Suskim. Na Roberta Górskiego wylała się fala hejtu

"Spotkałem na urodzinach kolegi, po raz pierwszy w życiu i pewnie ostatni, Marka Suskiego. Poinformowałem go (zamiast go zabić), że robię program 'Młodzi i Moralni' (Polsat, każda niedziela o 20:00), w którym m.in. z niego kpię, choćby, dlatego że polexit to najgorsze co może się nam przytrafić" - czytamy we wpisie Górskiego, który satyrycznie odpowiedział atakującym go w sieci hejterom.