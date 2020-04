Robert i Monika Górscy: Groźba ”seksu nie będzie przez miesiąc” to zła strategia

Robert Górski : Jesteśmy gotowi na najostrzejszą nawet falę krytyki, bo to nie jest nasz dom, tylko kolegi. Chociaż bardzo nam się tu podoba, więc rykoszetem trafi to także w nas.

Jaki macie sposób na to, żeby długa kwarantanna nie skończyła się dla waszego małżeństwa rozwodem? Czego unikać, co praktykować? Jakieś mądre rady dla naszych czytelników?

Robert: Dobrym sposobem jest rozmowa o tym co nas w sobie nawzajem denerwuje, a jeszcze lepszym spisanie tego w formie skeczu i odegranie. Wtedy już kłócimy się tylko o to, czy nasza kłótnia została właściwie sfilmowana.

Monika: Dobrze jest też wzajemnie się nie szantażować, będąc na siebie skazanym w czterech ścianach. Odradzam teksty w stylu: "jak tak, to seksu nie będzie przez miesiąc", albo "to sam sobie gotuj". Nawet nie wiesz, kiedy staniesz z namydloną głową pod prysznicem, z którego nie leci woda, a mąż zamiast naprawić awarię, cytuje ci twoje groźby z rana.

Robert: Generalnie chcemy ludziom trochę ulżyć (sobie zresztą też). Chcemy pokazać, że wszyscy mamy przed sobą podobne problemy i dręczy nas ta sama codzienność. Bo w kupie jest i raźniej, i łatwiej przetrwać najgorsze chwile. Ale sami do końca nie wiemy, co zrobiliśmy i jaki to będzie miało odbiór w takim szczególnym momencie. Normalnie Kabaret Moralnego Niepokoju byłby w tej chwili na występach, ale skoro ich nie ma, to ten serial jest jakąś małą rekompensatą dla wszystkich.