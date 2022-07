Robert Janowski z nową fryzurą. Żona zastawiła na niego zasadzkę

Robert Janowski zastanawia się teraz, do kogo jest bardziej podobny: Gordona Ramsaya czy George'a Clooneya. Naszym zdaniem odpowiedź na to pytanie jest zupełnie inna: jego nowa fryzura do złudzenia przypomina tę, którą przed laty nosił Paweł Stasiak z zespołu Papa Dance. Też widzicie to podobieństwo?