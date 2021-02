Robert Korzeniowski i jego żona są już rok po ślubie. Wyszli z ciekawą inicjatywą

W czerwcu 2018 r. Robert Korzeniowski zdecydował się odejść od żony. Informacja o rozwodzie z żoną Magdaleną Kłys okazała się sensacyjna, choć o romansie sportowca huczało nieco wcześniej. Dnia 9 listopada 2019 r. sportowiec wziął ślub w tajemnicy z 16 lat młodszą Justyną Sobalą . Uroczystość odbył się w hotelu Raffles Europejski w Warszawie, a na weselu bawiło się ok. 50 osób. Dla lekkoatlety jest to już trzecie małżeństwo.

Roberta i Justynę połączyła miłość do sportu. Ona uwielbia aktywność, a szczególnie sporty ekstremalne. Gdy pewnego dnia zdecydowała się wziąć udział w półmaratonie, szukała odpowiedniego trenera, który miał pomóc jej w przygotowaniach. Znajomy polecił jej Korzeniowskiego, z którym bardzo szybko nawiązała bliską relację.

"Udowodnimy też, że w dobie Covid-19 walking to sposób na bezpieczne i efektywne utrzymywanie organizmu w dobrej kondycji. W mieście można bez przeszkód wykonywać go w maseczce, nic nie stoi na przeszkodzie, aby do treningu wybrać też tereny zielone, lasy czy parki. Zależy nam, aby jak najwięcej osób poznało walking i jego wartościowe efekty" - zdradził jakiś czas temu Korzeniowski.