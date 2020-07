Robert Lewandowski chwali się muskulaturą. Pokazał swoją prywatną siłownię

Anna i Robert Lewandowscy jakiś czas temu wyjechali z Polski na krótkie wakacje do Grecji. Trenerka musiała odpocząć na chwilę od istnego szaleństwa, jakie wybuchło w związku z jej drugim porodem. Z kolei piłkarz zakończył już rozgrywki Bundesligi oraz Pucharu Niemiec i mógł pozwolić sobie na chwilę oddechu przed kolejnymi meczami. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy i małżonkowie wrócili niedawno do domu w Monachium.