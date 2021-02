Robert Lewandowski o kłótniach z żoną. "Nie jesteśmy idealni"

Choć w rozmowie z Mateuszem Hładkim z "Dzień dobry TVN" piłkarz stronił od słowa kryzys, przyznał, że daleko im do miana idealnej pary.

Imperium biznesowe Anny i Roberta Lewandowskich. Są inwestorami ponad 30 projektów

- Idealni to my nie jesteśmy - zaśmiał się przed kamerami Robert Lewandowski, podkreślając, że on i żona są kompletnymi przeciwieństwami. - Ania ma milion pomysłów, jest kreatywna. Ja jestem z tych bardziej spokojnych, a Ania jest bardzo ekspresyjna i gdzieś się uzupełniamy w tym wszystkim - stwierdził.