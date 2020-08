Rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Gdzie spędzi ją Agnieszka Woźniak-Starak?

18 sierpnia minie równo rok od tragicznego wypadku na jeziorze Kisajno , w wyniku którego zmarł Piotr Woźniak-Starak . Producent filmowy wypadł z motorówki. Im bliżej tej daty, tym więcej informacji trafia do sieci. Piotra wciąż wspominają jego przyjaciele i bliscy. Z ich relacji wynika, że był wspierającym, kochającym mężem , który chętnie odwiedzał w pracy swoją żonę.

"Minął rok albo i więcej od chwili, zanim zaczęliśmy się spotykać, a potem ciągle wpadałam na niego gdzieś na ulicy i w różnych dziwnych okolicznościach. (…) On ciągle mówił 'czytaj znaki'. To, że tak na siebie ciągle wpadamy, to jest znak" – wyznała w rozmowie z "Vivą!".