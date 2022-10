"Ród Smoka". Olivia Cooke w odważnej sesji. Reklamuje bieliznę Rihanny

Teraz 28-letnia Brytyjka została częścią długo wyczekiwanego prequela "Gry o tron". "Ród Smoka" może być dla niej prawdziwą trampoliną do wielkiej kariery i ogromnej popularności. Zresztą powoli widać to po mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych, w których bierze udział. W końcu Rihanna nie zatrudniłaby byle kogo do reklamowania swojej marki.