Rod Stewart nagle odwołał ważny koncert. Przeprosił fanów i wyznał powód

"Witajcie przyjaciele. Jestem absolutnie załamany, że zawiodłem moich fanów, którzy kupili bilety na trasę 'A Day On the Green'". Dziś późnym rankiem poinformowano mnie, że mam infekcję wirusową, a moje gardło jest zbyt podrażnione, by śpiewać. Jestem tylko człowiekiem i czasami choruję tak jak my wszyscy. Moją największą radością jest występowanie dla was, więc robię wszystko, co w mojej mocy, aby wyzdrowieć i wrócić na scenę!" - napisał m.in. na Instagramie Rod Stewart.