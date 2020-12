Rodowicz może zyskać szwagierkę. Jej brat związał się z ulubienicą widzów

W życiu Maryli Rodowicz od ponad trzech lat nie jest najweselej. Wciąż czeka na rozwód z Andrzejem Dużyńskim, z którym była 30 lat. Gwiazda przyznała, że każda rozprawa jest dla niej bardzo przykra. Jednak wierzy, że już niebawem ostatni raz wybierze się w tej sprawie do sądu . Na domiar złego piosenkarka musiała ostatnio przejść kwarantannę. Ale w tym morzu nieszczęść pojawiło się coś, co na pewno poprawiło jej humor. Chodzi o jej o cztery lata starszego brata, Jerzego.

Znajoma Rodowiczów wpadła na pewien pomysł w związku z Jerzym, który czuł się samotny po śmierci partnerki. Zaproponowała mu, by zadzwonił do Walentyny Kozioł. Kobieta podbiła serca widzów pierwszej edycji "Sanatorium Miłości". – Jestem człowiekiem z fantazją, więc nie zastanawiałem się długo i zadzwoniłem do Wali. Mieszka zaledwie 60 kilometrów ode mnie. Już po pierwszych sekundach poczułem do niej wielką sympatię – powiedział w rozmowie z "Rewią".