Rodowicz twierdzi, że z Olbrychskim nie łączył jej romans. Używa innych słów

Maryla Rodowicz to niewątpliwie jedna z najbarwniejszych postaci współczesnej rodzimej kultury i barwny ptak estrady. Do polskiej muzyki rozrywkowej wniosła mnóstwo niezapomnianych przebojów, które zresztą do dzisiaj nucą kolejne pokolenia. Z Rodowicz współpracowały największe nazwiska tekściarzy i kompozytorów a i ona przez lata szukała możliwie jak najciekawszych partnerów do kolejnych projektów.