Rodrigo Alves żałuje jednej operacji. Szczere wyznanie "żywego Kena"

Rodrigo Alves, czyli słynny "żywy Ken", ma na swoim koncie ok. 150 operacji plastycznych. W związku ze zmianą płci przed nim kolejne, ale żałuje w swoim życiu jednej z dokonanych. Zdradził, którą część ciała mógł poprawić sam.

Rodrigo Alves zasłynął z licznych operacji plastycznych, upodobniając się do lalki. Popularny "żywy Ken" ma ich na koncie ok. 150. Wydał na nie sporą sumę pieniędzy, ale nie ma to dla niego większego znaczenia. - Pieniądze nie mają znaczenia, ponieważ przychodzą i odchodzą. To prawdziwy ja - mówił w wywiadzie udzielonym dla programu "The Celebrity Big Brother".