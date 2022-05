Rodzice Dody się wygadali. "Bardzo o tym marzy"

- Myśmy się nie poświęcali. To była dla nas ogromna przyjemność. Nie chcieliśmy zmarnować talentu Dorotki. Gdy była w pierwszej klasie podstawówki, nauczycielka wezwała nas do szkoły. Powiedziała, że odkryła u naszej córki ogromny talent wokalny, a nawet użyła słów, że "kiedyś będzie żyć ze swojego głosu, a pan, panie Pawle, niech sprzedaje kożuch i kupuje córce pianino". No i tak się stało - wspomina Wanda Rabczewska, mama gwiazdy.