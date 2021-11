Rodzina królewska jest wściekła. Mówią o oszczerstwach stacji i wydają wspólne oświadczenie

Stacja BBC jako publiczny nadawca najczęściej prezentuje rodzinę królewską w pozytywnym świetle. Nie tym razem. Powstała dwuodcinkowa seria dokumentalna "The Princes and The Press", która budzi sporo kontrowersji. Twórcy dokumentu opowiadają o relacjach rodziny królewskiej z mediami na przykładzie tego, jak opisywano życie Harry'ego i Williama. Kluczowym punktem pierwszego odcinka jest to, jak media traktowały Meghan od początku jej związku z Harrym.