Roger Waters wciąż krytykuje Bidena. Mocne słowa w nowym wywiadzie

Reporter zwrócił mu uwagę, że nie fair jest obwinianie "strony, która została zaatakowana". Członek zespołu Pink Floyd opowiedział wówczas, że to NATO zmusza Rosję do pewnych działań. - Kiedy zaczyna się każda wojna? To, co musisz zrobić, [by odpowiedzieć na to pytanie", to spojrzeć na historię i powiedzieć, że — zaczęła się właśnie tego dnia — można śmiało powiedzieć, że wojna zaczęła się w 2008 r. To wojna o akcji i reakcji NATO, które sięga aż do rosyjskiej granicy. Obiecali, że nigdy się do niej nie zbliżą, kiedy Gorbaczow negocjował wycofanie się ZSRR z całej Europy Wschodniej - dodał.