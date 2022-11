Rojek na scenie Teatru Roma w Warszawie. "Sprzedawcy marzeń" to wejście w świat arcydobrych tekstów [RECENZJA]

Teatr Muzyczny Roma w Warszawie wielu kojarzy się głównie ze spektakularnymi realizacjami wielkich musicali, takich jak "Koty", "Upiór w operze", "Mamma Mia!" czy "AIDA" Eltona Johna. I słusznie, bo te goszczą na dużej scenie przy prawie tysięcznej publiczności. Zresztą już na wiosnę Roma pokaże kolejny duży musical - "We Will Rock You" z piosenkami Queen.