Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Tego związku nie da się uratować

- Bardzo długo nie wiedzieliśmy, co się stało, bo nie mamy telewizora. O katastrofie dowiedzieliśmy się od naszych gości. Byłam w takim ferworze przygotowań i napięciu, że niewiele zrozumiałam z tego, co do mnie mówią. Dopiero później zaczęło wszystko do nas docierać - opowiadała Roma w wywiadzie dla "Pani".