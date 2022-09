Gąsiorowska długo się wahała. "Podjęliśmy taką decyzję"

"Jadzia przechodzi do nauczania domowego. Tak, podjęliśmy taką decyzję, biorąc pod uwagę wszelkie za i przeciw, i świadomie stawiamy na indywidualny rozwój. Jestem mamą, która bardzo dba o relację z dziećmi i to, na czym najbardziej mi zależy w ich rozwoju, to zaopiekowanie się ich potrzebami i emocjami. Długo wahałam się z podjęciem tej decyzji ze względu na obawy związane z mniejszym kontaktem z rówieśnikami, no i przede wszystkim z powodu innej organizacji czasu rodziny" - wyznała aktorka na Instagramie.