Romuald Lipko wybaczył Krzysztofowi Cugowskiemu tuż przed śmiercią

Gdy w 2014 r. Budka Suflera ogłosiła zawieszenie działalności, wydawało się, że odejdą ze sceny niepokonani. Wkrótce jednak okazało się, że konflikt pomiędzy kompozytorem Romualdem Lipką a wokalistą Krzysztofem Cugowskim będzie trwał nadal. Panowie spierali się o prawa autorskie do utworów.

Jeszcze niedawno schorowany Lipko zarzekał się, że już nigdy się nie pojednają. Jednak na 2 dni przed śmiercią wyciągnął do Krzysztofa Cugowskiego rękę na zgodę.

- Spotkałem się z Romkiem we wtorek w szpitalu z jego inicjatywy. Leżał na łóżku. Pożegnaliśmy się i pogodziliśmy. Niech spoczywa w pokoju - powiedział wokalista w rozmowie z "Faktem".

Panowie przez ponad 30 lat pracowali ze sobą w napiętej atmosferze. Już w 1977 r. Krzysztof Cugowski domagał się, aby jego nazwisko było wymieniane przed nazwą zespołu, co skończyło się wyrzuceniem go z grupy przez Lipkę. Po kilku latach wrócił do Budki Suflera, ale konflikt odnowił się, gdy wokalista zaangażował się w politykę i w 2005 r. został senatorem.