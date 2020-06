Ron Jeremy może dostać dożywocie. Wyznaczono kaucję i termin rozprawy

We wtorek Ron Jeremy stawił się w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Los Angeles, gdzie usłyszał zarzuty z ust prokurator okręgowej Jackie Lacey. Jak donosi "Hollywood Reporter", po trzech dniach w areszcie Jeremy nie przyznał się do gwałtów i napaści seksualnych. Kolejny raz przed sądem stanie dopiero 31 sierpnia. Do tego czasu pozostanie w zamknięciu, chyba że wpłaci 6,6 mln dol. kaucji.