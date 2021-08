Rosati założyła bikini, poszła z córką na plażę. Nie ma mowy o ustawce

Weronika Rosati pokazała fanom kilka ujęć wykonanych na plaży. Aktorkę uchwycono podczas zabawy z pociechą. Mała Elizabeth ma już prawie 4 lata i tryska energią. Nie ma więc mowy, by mama i córka elegancko pozowały do wystudiowanych fotografii. Rosati przyznała, że to, co pokazuje w sieci, jest naturalne i dokładnie odzwierciedla jej codzienne życie.