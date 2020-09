Rosati z córeczką. Zabrała ją do pracy. I to jakiej!

Weronika Rosati w Wenecji pracowała, ale zdecydowała się na "delegację" zabrać córeczkę. Mała Elizabeth spędziła z mamą kilka dni we Włoszech . Teraz czas na powrót do kraju. Rosati na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie z dziewczynką. Napisała: " Dziękuję Venezia. Czas wrócić do pracy i obowiązków - będziemy tęsknić za tym cudownym czasem! Arrivederci ". Gwiazda w Wenecji kilka razy pojawiła się na czerwonym dywanie, promując film " Śniegu już nigdy nie będzie ". Zawsze wyglądała olśniewająco. Ale córki nie brała ze sobą na gale.

Rosati została mamą pod koniec 2017 r. Jej córeczka w grudniu skończy więc trzy lata. Aktorka urodziła ją w USA. Czemu? Niedługo po porodzie mówiła w programie "Pytanie na Śniadanie": - Ostatnie trzy miesiące spędziłam w Stanach Zjednoczonych. Było to uzależnione od mojego porodu i mojej córeczki, którą tam urodziłam ze względu na to, że chciałam mieć święty spokój w tym wyjątkowym momencie. Mogłam się nacieszyć dzieckiem, a nie stresować się, co zapewne by mnie spotkało, gdybym urodziła tutaj.