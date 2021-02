Royal Baby na zdjęciach. Pociecha Harry’ego i Meghan rośnie jak na drożdżach

Od czasu swojego urodzenia dziecko pary książęcej budzi ogromne zainteresowanie mediów. Szum wokół całej rodziny tylko wzmógł się po tym, jak Harry i Meghan na początku 2020 r. podjęli dość kontrowersyjną decyzję. Zrezygnowali z obowiązków należących do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wybór ten wiąże się z całkowitą niezależnością finansową, a także brakiem dostępu do wszystkich korzyści wynikających z przynależności do tzw. royalsów.