Różal vs. Oświeciński. Aktor publikuje w mediach oświadczenie

"Oszukał na pieniądze jedyną osobę ze środowiska, która do końca z nim była, mimo ostrzeżeń, że coś takiego może nastąpić" - napisał o Tomaszu Oświecińskim Marcin Różalski. Jego ostry wpis z Facebooka szybko rozszedł się w internecie . Różal pisze o Arturze Ostaszewskim, który przez kilka lat współpracował z aktorem. Padają ostre słowa, więc prawnicy Oświecińskiego nie mogli milczeć.

Oświeciński i jego oświadczenie

A to prawdopodobnie oznacza, że Oświeciński pozywa Różalskiego.

Oświeciński gangsterem?

"Faktem jest, iż w przeszłości Pan Tomasz Oświeciński współpracował z Panem Arturem Ostaszewskim pełniącym wówczas funkcję jego menadżera. Z uwagi na zastrzeżenia co do przebiegu współpracy została ona zakończona, a wobec braku dojścia do porozumienia w zakresie końcowego rozliczenia stron – przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd cywilny" - wyjaśnia pełnomocnik aktora, Grzegorz Łopata.