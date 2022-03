Zapytali go o powrót do Budki Suflera. Krzysztof Cugowski nie przebierał w słowach

Krzysztof Cugowski był pierwszym i najbardziej charyzmatycznym wokalistą Budki Suflera. Po kilkuletniej przerwie w latach 80. wrócił do zespołu i grał z nim nieprzerwanie aż do 2014 r. Dziś Cugowski skupia się na solowej karierze i nie ukrywa, że na jego powrót do Budki Suflera nie ma co liczyć.