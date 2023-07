Rozenek kłóci się z Majdanem na lotnisku. "Jesteś w totalnym chaosie i panice"

Walizki Rozenek rzeczywiście okazały się problemem. Obie ważyły 37 kilogramów. To daje 15 kg nadbagażu. Z tego powodu Rozenek nie mogła być pewna, że zdążą na samolot. W następnym nagraniu opublikowanym na profilu Rozenek jej mąż żartował sobie, że to tylko "37 kilo" i jego żona mogła zabrać jeszcze więcej. - Jesteśmy tu po to, by cię wspierać. Super się spakowałaś. Następnym razem możesz i mnie spakować? - ciągnął. Rozenek podjęła żart, oznajmiając wszystkim, że takie prowokacje musi znosić na co dzień.