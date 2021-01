Rozenek nagrała kontrowersyjny filmik z Heniem. Dla innych gwiazd to niepojęte

Małgosia zbiera je nie tylko do rodzinnego albumu, ale także, by pokazać je ponad 1,4 mln obserwujących na Instagramie. Ostatnio nagrała, jak Radek trzyma Henia nad basenem, a bobas uroczo przebiera nogami.

Słodki obrazek może być jednak dla niektórych bardzo kontrowersyjny. Rodzice Henia pokazali go bowiem bez pieluszki, co w dobie internetu jest bardzo niebezpieczne. Niektóre gwiazdy pokroju Anny Lewandowskiej czy Agnieszki Kaczorowskiej nie pokazują nawet twarzy swoich dzieci, a co dopiero intymne miejsca.