Rozenek odpowiada na wyzwanie Lewandowskiej. Już myśli o siłowni

Anna Lewandowska zaprosiła fanki do wspólnego szlifowania formy po ciąży. Post skomentowała Małgorzata Rozenek-Majdan, zdradzając, kiedy zamierza wrócić do ćwiczeń. Jeśli wierzyć temu, co możemy przeczytać na blogu Lewej, to zdecydowanie za szybko.

Media społecznościowe i blog Lewej to kopalnia motywacji, i wiedzy dla tych osób, które chcą zadbać o ciało. Odkąd pojawiła się na świecie Klara, można też znaleźć tam sporo informacji o ciąży i macierzyństwie. Nie zaznajomiła się z nimi najwyraźniej Małgorzata Rozenek-Majdan. Pod motywacyjnym postem Anny Lewandowskiej zapowiedziała, że już planuje treningi. Trenerka pośpiechu trenerka nie zaleca.

Niedawno Anna Lewandowska opublikowała post wyzwaniem "Fighter Challenge". Zachęcała w nim do nowej serii ćwiczeń, z którymi niedługo startuje. W kolejnym poście trenerka chciała zmotywować swoje fanki i opowiedziała o tym, że z "rozrabiającą" Klarą dla niej będzie to również ogromne wyzwanie, aby wrócić do regularnych treningów.

"Ale, ponieważ rzuciłam fajterskie wyzwanie, nie śmiem marudzić. Kocham moje dzieci nad życie! Niemniej... chętnie zobaczyłabym się na takim babskim wypadzie za miasto 😉🤪 Malutka Laura to, póki co, oaza spokoju, ale Klara... to istna torpeda" – możemy przeczytać pod zdjęciem zmęczonej i naturalnej Lewandowskiej.

Pod postem pojawiło się kilkaset komentarzy, a wśród nich wyznanie Małgorzaty Rozenek-Majdan. "Czekam jeszcze 4 tyg i wkraczam do akcji 💪😘" – napisała telewizyjna gwiazda raptem 2 tygodnie po cesarskim cięciu. W odpowiedzi Anna Lewandowska w pełni zaaprobowała decyzję koleżanki krótkim: "Super".

Większość specjalistów zaleca, aby po porodzie naturalnym poczekać z większym wysiłkiem fizycznym ok. 4 tyg. Natomiast po cesarskim cięciu należy wstrzymać się od ćwiczeń nawet trzy miesiące. Dokładnie taką samą informację możemy znaleźć na blogu "Healthy plan by Ann" Anny Lewandowskiej.

"Po 6 tygodniach, po połogu i przy naturalnym porodzie możesz powoli powracać do aktywności fizycznej, ALE PO UZYSKANIU ZGODY OD TWOJEGO LEKARZA PROWADZĄCEGO. Po cesarskim cięciu sugeruje się powrót do treningów po upływie około 12 tygodni” – radziła w poście z 2017 r. O czym najwyraźniej zapomniała, zachwycając się deklaracją Rozenek o powrocie do treningów.

