Rozenek świętowała 6. rocznicę ślubu z Majdanem. Prezent od męża mocno ją zadziwił

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pobrali się 10 września 2016 roku. Jednak w tym roku gwiazda TVN była tak pochłonięta nowymi obowiązkami związanymi z nową pracą, że kompletnie wyleciało jej z głowy, że zbliża się rocznica jej ślubu. - Zapomniałam o niej. Przyrzekam. To był dzień, w którym miałam "Dzień dobry TVN", bo to był 10 września, sobotnie wydanie. Zresztą, przygotowania do programu to nie jest tylko prowadzenie. Prowadzenie jest tylko finałem kilkudniowych przygotowań, szczególnie, gdy jesteśmy nową parą, a tyle rzeczy działo się na świecie, więc scenariusz zmieniał nam się bardzo dynamicznie. Wróciłam po południu do domu i mówię: "Boże, co to są za kwiaty. Tyle kwiatów". Zaczęłam myśleć, że może coś przegapiłam, że może ktoś wysłał mi kwiaty, a ja powinnam pamiętać dlaczego, i Radosław powiedział, że to od niego. Byłam bardzo wzruszona - powiedziała serwisowi Jastrząb Post Rozenek.