Rozenek spokojnie odpowiadała na pytania Mołek. Nagle puściły jej nerwy

Gdyby zrobić listę najczęściej hejtowanych w mediach społecznościowych gwiazd, gdzieś na szczycie tej listy znajdowałoby się nazwisko Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jest zasypywana komentarzami niezależnie od tego, co zrobi. Rozenek powtarzała niejednokrotnie, że hejterskie komentarze jej nie dotykają. Co innego, jeśli zostanie skrytykowana i przedstawi się jej argumenty świadczące o tym, że nie miała racji. To, jak potrafi zareagować, pokazała sytuacja z pióropuszem , zawłaszczeniem kulturowym i jedną niefortunną sesją zdjęciową. Rozenek przeprosiła razem z mężem, o czym pisaliśmy wam w poprzednich tekstach .

- Ja się budzę każdego dnia z głową pełną energii, głową pełną pomysłów, apetytem na życie. Dziś obudziłam się o 6, wycałowałam mojego 6-zębnego Henia, wycałowałam tego Radzia. Poszłam, ruszyłam się, porozciągałam się, bo chciałam, bo budzę się i się cieszę. I dlaczego do cholery ja mam ciągle za to przepraszać?! Ja tak mam, dziewczyny, po prostu! Jeden się rodzi z blond włosami, drugi się rodzi z ciemną skórą, trzeci ze skłonnością do cukrzycy, a trzeci z cholernie dużą energią do życia. Ja tak mam! - mówiła.

- Przyrzekam, często mam tak, że myślę: "Dziewczyny, ja naprawdę was rozumiem, wiem, co wy chcecie mi wykrzyczeć". Ten hejt, te komentarze często naprawdę obraźliwe, jak odbieram na zasadzie, że one już nie mogą tego zdzierżyć, że dla nich to już jest za dużo. Że ja jestem uosobieniem czegoś, czego one nienawidzą, może przez to, że to kładzie na nich za duże wymagania, one nie chcą takiego życia i ja uosabiam takie życie, które dla nich nie ma wartości. Ale to jest moje życie! - komentowała.