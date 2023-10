Mikołaj Roznerski pokazał dom. Internauci szybko go ocenili

We wrześniu aktor chwalił się, że zamierza uciec z dużego miasta. Z tego powodu postanowił zbudować sobie drewniany dom wśród drzew, blisko natury. Jak sam mówił, zawsze marzył o czymś takim, ale zniechęcał go fakt, że może to trwać lata i kosztować ogromne pieniądze. Jednak udało mu się znaleźć odpowiednich ludzi, którzy ziścili jego sen.