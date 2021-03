Różnica jest ogromna. Klaudia Halejcio chwali się "metamorfozą" brzucha

Klaudia Halejcio, zawsze szczupła i wysportowana, tym razem wrzuciła do sieci porównanie swojej figury obecnie i sprzed kilku miesięcy. Aktorka nabrała okrąglejszych kształtów, a pod fotką posypały się gratulacje. Takie przemiany to my rozumiemy!

Klaudia Halejcio nieco się zaokrągliła. Źródło: Instagram