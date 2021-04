Rozstanie Zbigniewa i Moniki Zamachowskich. Tabloid donosi o romansie aktora

Fotografia wzbudziła podejrzenia Moniki Zamachowskiej, która opublikowała kadr ze sztuki, podpisując go w następujący sposób: "Nie sądziłam, mówiąc szczerze, że opublikuję kiedyś zdjęcie mojego męża w tak intymnej pozie z inną kobietą. No, ale jest. I czynię to z radością. Wybitna aktorka Gabriela Muskała i on, Zbigniew Zamachowski, jako Grace i Sam".