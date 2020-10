Rozwód Agaty Kuleszy. Nastąpił przełom

Agata Kulesza konsekwentnie milczy na temat rozwodu. Mówiło się, że w domu aktorki dochodziło do aktów przemocy ze strony męża. Świadczyć o tym miała założona przez nią na policji niebieska karta. Co ciekawe, to on walczy od dwóch lat o orzeczenie o winie i żąda alimentów na siebie.