Agata Kulesza nadal bez rozwodu. Mąż nie ułatwia sprawy

Agata Kulesza od ponad roku próbuje uzyskać rozwód z mężem, operatorem filmowym. Z medialnych doniesień wynika, że w ich domu dochodziło do aktów przemocy ze strony mężczyzny. W sądzie to jednak on walczy o orzeczenie o winie aktorki.

Agata Kulesza nie może się rozwieść (ONS.pl)