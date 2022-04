Pozew jest już w sądzie. Wypłynęły nowe szczegóły rozwodu Cichopek i Hakiela

Od tamtej pory wszytko dzieje się ekspresowo. W weekend Katarzyna Cichopek wyprowadziła się od męża, co uwiecznili na zdjęciach paparazzi, a rozwód, jak twierdzą źródła bliskie celebrytom, to już tylko formalność. Co ciekawe, jak ustalił "Fakt", pozew już jest w sądzie.