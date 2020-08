Rusza Active Festival Olecko: Dyjak, Sarsa, Fisz Emade Tworzywo i mnóstwo atrakcji

Active Festival Olecko to interdyscyplinarna impreza, która łączy zamiłowanie do muzyki, twórczą aktywność i sportowego ducha. Tu nacisk kładziony jest na integrację społeczną i wykorzystywanie dobrodziejstwa, jakie daje malownicze położenie Olecka – na Mazurach Garbatych, tuż nad Jeziorem Oleckiem Wielkim.

Idea całego festiwalu narodziła się w ubiegłym roku. Formułą skupiająca na sobie różnorodne aktywności, w której wisienką na torcie są wieczorne koncerty, przypadła do gustu mieszkańcom i uczestnikom. Istotą imprezy jest fakt, że wiele jej punktów to ich inicjatywy. - Zależało nam na tym, żeby maksymalnie zaangażować w to mieszkańców, organizacje pozarządowe, wszystkich, którzy chcą ten festiwal współtworzyć – dodaje.

Festiwal składa się z pięciu stref: artystycznej, relaksu, warsztatów, aktywności i rodziny. Strefa rodziny będzie obfitować w atrakcje skierowane do uczestników w każdym wieku: przez różnorodne animacje, spektakl w plenerze, po śniadanie na trawie. Strefa aktywności skupia zaś m.in.: regaty żeglarskie, wyścigi kajakarskie, dogtrekking, przejażdżki konne, tenis, czy plażową piłkę ręczną. Przeciwwagę stanowić będzie strefa relaksu to oczywiście popularna joga i relaksacja przy dźwiękach gongów tybetańskich, ale także wypoczynek na leżakach.

- Dobór artystów nie jest przypadkowy. Każdy z nich jest geniuszem w swoim nurcie. Są to niezwykle utalentowane, wybitne osobowości artystyczne. A ideą festiwalu jest, by prezentować publiczności artystów ciekawych, nieprzeciętnych – mówi Radosław Skrodzki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate".

W sobotę w zagra zespół o niestandardowym podejściu do jazzu. Sekstet EABS (ceniony przez legendę jazzu, Michała Urbaniaka), bo o nim mowa, wyrasta z wyrasta z ducha hip-hopu, ale miesza go nie tylko z jazzem – zaprasza w podróż po najróżniejszych muzycznych ścieżkach. Wieczór zamknie jedna z najpopularniejszych popowych wokalistek, Sarsa . Niedziela zaś będzie gratką dla fanów muzyki klubowej – w amfiteatrze odbędą się I Mazurskie Mistrzostwa DJ-ów.

- Chcemy, by festiwal na dobre wpisał się w kulturalną mapę regionu i przyciągać tu jak najwięcej ludzi. Mamy nadzieję, że zaistniejemy w ich świadomości na tyle, że będą do nas po to slow life przyjeżdżać. Chcemy też angażować jak najwięcej ludzi na rzecz rozwoju tego wydarzenia i tego miasta. To budowanie świadomości, że my, jako obywatele, mieszkańcy mamy wpływ na wiele rzeczy i od nas zależy, jak wiele możemy zrobić – dodaje Sylwia Wieloch.