Rynkowski nie zagra koncertu w Dzień Kobiet. Ma inny priorytet

Z powodu pandemii koronawirusa Ryszard Rynkowski nie mógł koncertować. Jednak w końcu może odetchnąć z ulgą, bo wróci do pracy. Jednak artysta ma pewne zasady, których nigdy nie łamie. Organizatorzy przekonali się o tym, gdy chcieli, by zagrał koncert w Dniu Kobiet.

Ryszard Rynkowski to jeden z najbardziej znanych polskich wokalistów. Jego główną formą zarobku było koncertowanie, ale wszystko się skończyło wraz z nadejściem pandemii koronawirusa, która dała mu się mocno we znaki. Jak podawała gazeta "Na żywo" w ubiegłym roku, gwiazdor żył w ogromnym stresie, bo ma na utrzymaniu rodzinę – żonę Edytę i 12-letniego syna Rysia Juniora. Sam o sobie mówił, że jest "bezrobotny".

Teraz "Na żywo" poinformowało, że w końcu Rynkowski wróci do występów na żywo. 69-latek 7 marca zaśpiewa swoje największe przeboje w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Organizator jest w stanie spełnić każdy kaprys wokalisty, ale okazuje się, że Rynkowi potrzebuje jedynie wodę do picia.

Ryszard Rynkowski podniósł się po kryzysie

Rynkowski jest jednym z tych muzyków, którzy po koncertach nie wraca do garderoby, bo jak sam mówi, nikt tam na niego nie czeka. Woli wrócić do Zbiczna, do swojego domu, do żony i syna. "Na żywo" dowiedziało się, że początkowo koncert miał się odbyć 8 marca, w Dzień Kobiet. Jednak wokalista nie dał się przekonać, bo ten dzień chce spędzić z ukochaną. Organizatorzy zgodzili się na jego prośbę i przesunęli datę koncertu.

– To jego miłość i największe wsparcie. Była z nim w najtrudniejszych życiowych momentach, gdy zmagał się z załamaniem nerwowym, nie miał pracy, przeżywał kryzysy twórcze… Nikt go tak nie rozumie jak ona – zdradził gazecie przyjaciel pary. Żona Rynkowskiego miała zresztą swoją zasługę w przygotowaniu materiału na najnowszą płytę artysty. To ona skontaktowała się z Jackiem Cyganem, autorem tekstów piosenek.

– Edyta ma na Rysia cudowny wpływ. Jak nikt potrafi zmotywować go do pracy, bo wie, jakie to dla niego ważne – dodało źródło.