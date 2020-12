Ryszard Rynkowski jest bezrobotny. Żona boi się, że powtórzy się najgorsze

Żona nie chce dopuścić do drugiego załamania nerwowego męża

69-letni artysta bardzo przeżywa zamknięcie w domu i niemożność koncertowania. "Dla niego to trudny czas, bo jest człowiekiem, dla którego odpowiedzialność to nie jest puste słowo" - czytamy w magazynie. Żona martwi się, żeby Ryszard nie przeszedł ponownie załamania nerwowego. Pierwsze przeżył 4 lata temu, kiedy podczas awantury muzyk wymachiwał bronią i groził, że popełni samobójstwo .

"Edyta zrobi wszystko, by jej mąż nie znalazł się po raz kolejny na życiowym zakręcie" - podaje "Na żywo". Właśnie dlatego, kiedy usłyszała, że Ryszard zasiadł do pianina, od razu skontaktowała się z Jackiem Cyganem - słynnym polskim tekściarzem. - Rysiu ma gotowych siedem kompozycji, czekamy na sygnał do pracy - twierdził.