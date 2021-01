Ryszard Kotys był przerażony swoim stanem zdrowia. "Gubię się wszędzie"

O problemach zdrowotnych Kotysa zaczęło się mówić w 2017 r., kiedy to aktor przeszedł poważne zapalenie płuc. Skutkiem ubocznym niedoleczonego schorzenia był płyn w jamie opłucnej, przez co mężczyzna trafił do szpitala. Wówczas potrzebował dłuższej przerwy od pracy na planie serialu i donoszono, że być może aktor nie wróci już do "Świata według Kiepskich".