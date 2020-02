Ryszard Kotys ma problemy ze zdrowiem

Fani serialowego Paździocha ze "Świata według Kiepskich" mogą czuć się zaniepokojeni. Aktor nie miewa się ostatnio najlepiej. Tabloid donosi o obecnym stanie jego zdrowia.

– Gubię się dosłownie wszędzie. Wchodzę do jakiegoś mieszkania, a wychodząc nie mogę trafić we właściwe drzwi. Bardzo często gubię się w mieście... Idąc do kogoś, nie kieruję się na klatkę schodową, tylko na przykład do piwnicy. Gdy łapię się na tym, że nie wiem, gdzie jestem i dokąd idę, czuję potworny strach. Jestem po prostu przerażony – miał wyznać aktor, jak relacjonuje "Fakt".