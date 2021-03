Ryszard Rembiszewski zamieszkał w Hiszpanii

Ryszard Rembiszewski, który szerokiej publiczności znany jest jako " Pan Lotto ", w maju 2019 r. stanął na ślubnym kobiercu. Prezenter ożenił się z Elżbietą Martinez. Kobieta przed poznaniem Rembiszewskiego mieszkała przez kilkanaście lat w Hiszpanii. Przez pewien czas po ślubie para mieszkała w Polsce, często wyjeżdżając do Hiszpanii na wakacje. Jakiś czas temu postanowili jednak zostać tam na stałe.

Hiszpański klimat najwyraźniej sprzyja Rembiszewskiemu, który wygląda bardzo dobrze. – Poza tym, że zapuściłem włosy, to inaczej się odżywiam i funkcjonuję, bo mieszkam teraz na wybrzeżu Costa Blanca – zdradził w rozmowie z "Twoim Imperium".

Podoba mu się mentalność Hiszpanów: - Do wszystkiego podchodzą beztrosko i bez nerwów, pomimo masek na twarzach uśmiechają się i pozdrawiają. Tutaj nikt tak nie pędzi jak w Polsce.

Prezenter zapowiedział też, że nie ma zamiaru wracać na stałe do Polski: - Jeśli otrzymam ciekawą propozycję, to przylecę, zrobię swoje i wrócę do Hiszpanii – powiedział.