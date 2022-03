Ryszard Rynkowski potraktował to jak afront. Zabolała go decyzja mieszkańców

"Dla wrażliwego artysty to sytuacja, z którą nie do końca sobie radzi. Żona Edyta stara się jak może, by ukochany nie wracał już do tego myślami. Widzi, jak cierpi, jej też jest przykro. Pamięta przecież wszystkie występy męża, owacje na stojąco i radość mieszkańców Brodnicy" - ujawnia informator gazety.