Halina Frąckowiak przeżyła koszmar. Ojciec jej syna skrywał tajemnicę

Pytana o to w wywiadach odpowiada, że to zbyt bolesne dla niej nawet po latach, by mogła o tym mówić. I że dorośli ludzie mogą decydować się na ryzyko, i ponosić jego konsekwencje. Ale nie dziecko. Halina Frąckowiak robi, co może, by ochronić syna. Zmienia mu nazwisko, by nie ciążyło na nim odium wyroku ojca. Chłopiec nie wie, że jego tata jest w więzieniu – mama zapewnia, że pracuje za granicą, skąd przysyła mu zabawki i pisane własnoręcznie bajki. Tylko te ostatnie było prawdą. Prezenty "od taty" kupowała pani Halina.